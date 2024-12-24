Тяжелоатлетка из Казахстана вошла в тройку сильнейших на ЧА-2024
Фото: pixabay
Казахстан добился очередного успеха на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров (19-25 декабря, Доха), сообщает Zakon.kz.
В весовой категории до 87 кг и в категории "юниорки" там отличились:
- Анамжан Рустамова (Туркменистан) – 238 кг (103+135).
- Кижан Махсуди (Иран) – 209 кг (94+115).
- Акерке Байманап (Казахстан) – 206 кг (91+115).
Таким образом, в копилке нашей сборной уже 17 выигранных медалей:
- "золото" – 7, "серебро" – 4, "бронза" – 6.
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