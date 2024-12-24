Тяжелоатлетка из Казахстана вошла в тройку сильнейших на ЧА-2024

Фото: pixabay

Казахстан добился очередного успеха на чемпионате Азии по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров (19-25 декабря, Доха), сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 87 кг и в категории "юниорки" там отличились: Анамжан Рустамова (Туркменистан) – 238 кг (103+135). Кижан Махсуди (Иран) – 209 кг (94+115). Акерке Байманап (Казахстан) – 206 кг (91+115). Таким образом, в копилке нашей сборной уже 17 выигранных медалей: "золото" – 7, "серебро" – 4, "бронза" – 6. Ранее Ангелине Лукас предложили 26 млн тенге за бой с Балауса Муздиман.

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