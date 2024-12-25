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Спорт

Бразилец Жоао Пауло признан лучшим форвардом КПЛ-2024

Футбол Лучший Форвард, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:15 Фото: Instagram/f.c.kairat
Игрок алматинского футбольного клуба "Кайрат" Жоао Пауло удостоен награды имени Сергея Квочкина, как лучший форвард казахстанской Премьер-лиги по итогам 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Бразильский футболист стал лучшим в этой номинации путем голосования капитанов и тренеров клубов КПЛ.

36-летний Жоао Пауло провел прекрасный сезон, где сыграл во всех матчах чемпионата и забил 10 голов. Плюс совершил 30 успешных обводок и нанес наибольшее количество ударов в створ ворот соперников – 43.

Форвард внес огромный вклад в успех команды "Кайрат", ставшей чемпионом страны, и он вошел в символическую сборную КПЛ.

Наряду с одноклубником Георгием Зария, который стал лучшим полузащитником КПЛ-2024, "кайратовские" игроки считаются сильнейшим дуэтом нынешнего сезона.

Если футбольный год в Казахстане завершен, то в Турции в самом разгаре, где одним из героев в последних матчах команды "Адана Демирспор" является нападающий сборной Казахстана – Абат Айымбетов.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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