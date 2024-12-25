Бразилец Жоао Пауло признан лучшим форвардом КПЛ-2024

Игрок алматинского футбольного клуба "Кайрат" Жоао Пауло удостоен награды имени Сергея Квочкина, как лучший форвард казахстанской Премьер-лиги по итогам 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Бразильский футболист стал лучшим в этой номинации путем голосования капитанов и тренеров клубов КПЛ.

36-летний Жоао Пауло провел прекрасный сезон, где сыграл во всех матчах чемпионата и забил 10 голов. Плюс совершил 30 успешных обводок и нанес наибольшее количество ударов в створ ворот соперников – 43.

Форвард внес огромный вклад в успех команды "Кайрат", ставшей чемпионом страны, и он вошел в символическую сборную КПЛ.

Наряду с одноклубником Георгием Зария, который стал лучшим полузащитником КПЛ-2024, "кайратовские" игроки считаются сильнейшим дуэтом нынешнего сезона.

Если футбольный год в Казахстане завершен, то в Турции в самом разгаре, где одним из героев в последних матчах команды "Адана Демирспор" является нападающий сборной Казахстана – Абат Айымбетов.