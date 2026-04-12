"Кайрат" возглавил турнирную таблицу КПЛ

12 апреля, по итогам пятого тура Казахстанской Премьер-Лиги, алматинский футбольный клуб "Кайрат" занял лидирующую позицию в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

Наряду с "Кайратом" первую строчку делят "Елимай" из Семея и "Окжетпес" из Кокшетау. При этом, алматинский клуб лидируют благодаря лучшей разнице мячей.

Футбольный клуб из Шымкента "Ордабасы" максимально приблизился к лидерам. "Тобыл" из Костаная все еще в зоне вылета.

Фото: Telegram/Спорт на Кинопоиске

Игры шестого тура пройдут 18 и 19 апреля.

11 апреля Дастан Сатпаев спас "Кайрат" от поражения в матче с "Тобылом".