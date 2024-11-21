Один из лучших снайперов КПЛ-2024 продлил контракт с "Кайратом"

Победитель КПЛ-2024, алматинский футбольный клуб "Кайрат", объявил о продлении соглашения с 36-летним бразильским нападающим Жоао Пауло до конца предстоящего сезона, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем сезоне Жоао Пауло снова стал лучшим бомбардиром "Кайрата", а также разделил звание лучшего голеадора Премьер-лиги с активом в 10 голов.

В 2024 году бразилец провел 31 матч в составе алматинской дружины, где забил 14 голов во всех турнирах, плюс оформил четыре ассиста.

Пауло выступает в "Кайрате" с лета 2021 года и добился немалых успехов, вершиной которых стало "золото" КПЛ-2024.

А накануне 4-кратный чемпион Казахстана объявил о подписании нового контракта с главным тренером Рафаэлем Уразбахтиным.