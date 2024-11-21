Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Один из лучших снайперов КПЛ-2024 продлил контракт с "Кайратом"

Футбол Контракт Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 12:46 Фото: Instagram/f.c.kairat
Победитель КПЛ-2024, алматинский футбольный клуб "Кайрат", объявил о продлении соглашения с 36-летним бразильским нападающим Жоао Пауло до конца предстоящего сезона, сообщает Zakon.kz.

В прошедшем сезоне Жоао Пауло снова стал лучшим бомбардиром "Кайрата", а также разделил звание лучшего голеадора Премьер-лиги с активом в 10 голов.

В 2024 году бразилец провел 31 матч в составе алматинской дружины, где забил 14 голов во всех турнирах, плюс оформил четыре ассиста.

Пауло выступает в "Кайрате" с лета 2021 года и добился немалых успехов, вершиной которых стало "золото" КПЛ-2024.

А накануне 4-кратный чемпион Казахстана объявил о подписании нового контракта с главным тренером Рафаэлем Уразбахтиным.

Читайте также

Футбол Лучший игрок
Обладатель "Золотого мяча" назвал лучшего футболиста в истории
Хоккей Травма Игрока
Стало известно, когда Александр Овечкин вернется на лед
Хоккей Комент Тренера
Почему лидер сборной Казахстана разозлил наставника "Металлурга"
Куандык Шынасилов
Кайрат ФК 2024 год Футбол Чемпионат Казахстана по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Миф о малоподвижном образе жизни развенчали эксперты
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Игорь Крутой обратился к Валерию Леонтьеву
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет воссоединились на премьере нового фильма
дама пик
От 4 до 7 лет лишения свободы: АФМ предостерегает граждан Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: