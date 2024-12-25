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Спорт

Роналду искупался в холодной воде на финской земле

Футбол Купание Холодной водой, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 15:02 Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в эти дни с семьей находится в Финляндии. Футболист посетил местную баню, после чего окунулся в холодную воду, сообщает Zakon.kz.

Нападающий сборной Португалии приехал в Финляндию, чтобы со своими близкими отпраздновать Рождество. В отдельном сообщении звездный игрок поздравил всех болельщиков с праздником.

Сейчас Роналду и его одноклубники находятся в отпуске, который продлится до 9 января. Сам же Криштиану в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, где забил 16 голов и сделал три ассиста.

Контракт 39-летнего футболиста с клубом заканчивается летом 2025 года. На данный момент его команда находится на четвертой позиции турнирной таблицы саудовской Суперлиги, с активом в 25 очков.

На днях семья Криштиану Роналду встретилась с Санта-Клаусом.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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