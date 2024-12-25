Роналду искупался в холодной воде на финской земле
Фото: Instagram/cristiano
Знаменитый португальский форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду в эти дни с семьей находится в Финляндии. Футболист посетил местную баню, после чего окунулся в холодную воду, сообщает Zakon.kz.
Нападающий сборной Португалии приехал в Финляндию, чтобы со своими близкими отпраздновать Рождество. В отдельном сообщении звездный игрок поздравил всех болельщиков с праздником.
Сейчас Роналду и его одноклубники находятся в отпуске, который продлится до 9 января. Сам же Криштиану в нынешнем сезоне сыграл 19 матчей за "Аль-Наср" во всех турнирах, где забил 16 голов и сделал три ассиста.
Контракт 39-летнего футболиста с клубом заканчивается летом 2025 года. На данный момент его команда находится на четвертой позиции турнирной таблицы саудовской Суперлиги, с активом в 25 очков.
На днях семья Криштиану Роналду встретилась с Санта-Клаусом.
Поделиться новостью
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript