Битва двух великих игроков НБА закончилась в пользу Леброна Джеймса

Утром 26 декабря в регулярном чемпионате НБА состоялся один из интереснейших поединков нынешнего сезона, где встретились два титулованных коллектива. "Лейкерс" во главе с Леброном Джеймсом приехал в гости к "Голден Стэйт", за который выступает Стефен Карри, сообщает Zakon.kz.

Противостояние двух легендарных личностей современного баскетбола ждал полный зал арены "Чейз Центра" в Сан-Франциско (США). В итоге матч превзошел ожидания многочисленной публики и завершился минимальным успехом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Гости одержали победу со счетом 115:113. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, в активе которого 38 очков.

Его главный оппонент и звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и 10 передач, плюс четыре подбора.

Благодаря этой победе команда Джеймса укрепилась на седьмой позиции таблицы Западной конференции НБА с багажом в 47 очков.

Что касается Леброна, то знаменитый баскетболист на прошлой неделе обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара и вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам на площадке.