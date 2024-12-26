#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.93
536.04
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
514.93
536.04
5.18
Спорт

Битва двух великих игроков НБА закончилась в пользу Леброна Джеймса

Баскетбол Победа Лейкерс, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 12:45 Фото: Instagram/nba
Утром 26 декабря в регулярном чемпионате НБА состоялся один из интереснейших поединков нынешнего сезона, где встретились два титулованных коллектива. "Лейкерс" во главе с Леброном Джеймсом приехал в гости к "Голден Стэйт", за который выступает Стефен Карри, сообщает Zakon.kz.

Противостояние двух легендарных личностей современного баскетбола ждал полный зал арены "Чейз Центра" в Сан-Франциско (США). В итоге матч превзошел ожидания многочисленной публики и завершился минимальным успехом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Гости одержали победу со счетом 115:113. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, в активе которого 38 очков.

Его главный оппонент и звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и 10 передач, плюс четыре подбора.

Благодаря этой победе команда Джеймса укрепилась на седьмой позиции таблицы Западной конференции НБА с багажом в 47 очков.

Что касается Леброна, то знаменитый баскетболист на прошлой неделе обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара и вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам на площадке. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Алип почти догнал Зайнутдинова по стоимости на трансферном рынке
Спорт
11:41, Сегодня
Алип почти догнал Зайнутдинова по стоимости на трансферном рынке
Тренер победителей Евро-2024 сделал громкое заявление про будущий мундиаль
Спорт
10:55, Сегодня
Тренер победителей Евро-2024 сделал громкое заявление про будущий мундиаль
Салах назван лучшим игроком Английской Премьер-лиги по футболу
Спорт
09:54, Сегодня
Салах назван лучшим игроком Английской Премьер-лиги по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: