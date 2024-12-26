Битва двух великих игроков НБА закончилась в пользу Леброна Джеймса
Противостояние двух легендарных личностей современного баскетбола ждал полный зал арены "Чейз Центра" в Сан-Франциско (США). В итоге матч превзошел ожидания многочисленной публики и завершился минимальным успехом "Лос-Анджелес Лейкерс".
Гости одержали победу со счетом 115:113. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Уорриорз" Стефен Карри, в активе которого 38 очков.
Его главный оппонент и звезда "Лейкерс" Леброн Джеймс оформил дабл-дабл, набрав 31 очко и 10 передач, плюс четыре подбора.
Благодаря этой победе команда Джеймса укрепилась на седьмой позиции таблицы Западной конференции НБА с багажом в 47 очков.
Что касается Леброна, то знаменитый баскетболист на прошлой неделе обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара и вышел на первое место в истории НБА по сыгранным минутам на площадке.