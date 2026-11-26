Популярный баскетболист планеты Леброн Джеймс 26 ноября был признан самым возрастным автором "трипл-дабла" в истории НБА, обновив свой же рекорд в официальном матче регулярного чемпионата, сообщает Zakon.kz.

В домашнем матче против "Майами Хит" форвард "Филадельфии Сиксерз" набрал 25 очков, сделал 10 подборов и отдал 12 результативных передач.

Леброн Джеймс из 15 бросков реализовал девять с игры, в том числе четыре из шести трехочковых.



В итоге его команда отпраздновала успех со счетом 111:104.

На момент установления обновленного рекорда Леброну исполнился 41 год и 330 дней. А прежний показатель форвард установил весной этого года, когда ему было 41 год и 90 дней, в рамках матча с "Вашингтон Уизардс".

Тогда же Джеймс первым в истории НБА достиг отметки в 43 000 очков. Но в тот момент он выступал за "Лейкерс".

