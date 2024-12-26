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Спорт

ЦСКА забил две шайбы в стартовые 57 секунд и повторил рекорд КХЛ

Хоккей 2 Шайбы 57 секунд, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 16:45 Фото: telegram/cska_hockey
Легендарный российский ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, кому удалось забросить две шайбы на первой минуте матча. Московские армейцы повторили достижение 15-летней давности команды ХК МВД, сообщает Zakon.kz.

Случился этот исторический момент поздно вечером 25 декабря, когда московские армейцы принимали на своем льду одноклубников из Санкт-Петербурга. 

Гости пропустили два гола за первые 57 секунд встречи, а впоследствии проиграли и матч со счетом 5:6.

Тем самым ЦСКА стал вторым клубом в истории КХЛ, кто забросил две шайбы на первой минуте матча. Ранее это произошло 6 декабря 2009 года во встрече между командами ХК МВД и "Северсталь".

Тогда игроки подмосковного клуба Алексей Угаров и Мэтт Эллисон отличились за 55 секунд.

Между тем хоккеисты Казахстана 28 декабря открывают молодежный ЧМ-2025 матчем против Швеции.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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