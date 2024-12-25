Хоккеисты Казахстана открывают молодежный ЧМ-2025 матчем против Швеции

26 декабря стартует традиционный турнир, без которого любители хоккея не могут представить себе Новый год. В Оттаве (Канада) начинается молодежный чемпионат мира по хоккею с участием представителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская дружина в возрасте до 20-ти лет стартует на этом турнире матчем против шведских хоккеистов в подгруппе В, где также есть команды Чехии, Словакии и Швейцарии. Первый поединок мы проведем 28 декабря.

По мнению экспертов, главными фаворитами ЧМ-2025 являются сборные Канады и США.

Встречи группы В пройдут на арене "Ти-Ди Плэйс Стэдиум", вместимостью в 9836 мест. В подгруппе А за медали предстоящих соревнований поведут США, Канада, Финляндия, Германия и Латвия.

Молодежный чемпионат мира по хоккею продлится до 4 января.

Команда Казахстана перед стартом ЧМ-2025 в контрольном матче обыграла местную команду "Хоксбери Хокс" со счетом 8:1.