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Спорт

Хоккеисты Казахстана открывают молодежный ЧМ-2025 матчем против Швеции

Хоккей Старт ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 15:49 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
26 декабря стартует традиционный турнир, без которого любители хоккея не могут представить себе Новый год. В Оттаве (Канада) начинается молодежный чемпионат мира по хоккею с участием представителей Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская дружина в возрасте до 20-ти лет стартует на этом турнире матчем против шведских хоккеистов в подгруппе В, где также есть команды Чехии, Словакии и Швейцарии. Первый поединок мы проведем 28 декабря.

По мнению экспертов, главными фаворитами ЧМ-2025 являются сборные Канады и США. 

Встречи группы В пройдут на арене "Ти-Ди Плэйс Стэдиум", вместимостью в 9836 мест. В подгруппе А за медали предстоящих соревнований поведут США, Канада, Финляндия, Германия и Латвия.

Молодежный чемпионат мира по хоккею продлится до 4 января.

Команда Казахстана перед стартом ЧМ-2025 в контрольном матче обыграла местную команду "Хоксбери Хокс" со счетом 8:1. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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