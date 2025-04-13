"Трактор" забил рекордные три шайбы за 22 секунды и обыграл "Динамо"

12 апреля фантастический матч провел челябинский "Трактор", который улучшил рекорд Кубка Гагарина, забросив три шайбы за 22 секунды в ворота минского "Динамо", сообщает Zakon.kz.

Данный исторический факт был зафиксирован в первой игре второго раунда Кубка Гагарина-2025, где "Трактор" сумел переломить ход поединка и обыграть белорусский коллектив со счетом 4:2.

Челябинская дружина на правах хозяев льда проигрывала по ходу встречи – 1:2 – и на последней минуте сделала невозможное. Максим Шабанов восстановил равновесие, когда на табло горели цифры – 59:06. Спустя 18 секунд Виталий Кравцов вывел "Трактор" вперед.

Окончательный счет установил Артем Блажиевский, который поразил пустые ворота "Динамо" за 32 секунды до финального свистка.

Тем самым "Трактор" установил новый рекорд Кубка Гагарина, который ранее составлял 33 секунды на три гола. Эти цифры были установлены 10 лет назад в матче между "Авангардом" (Омск) и "Барыс" (Астана).

Шесть лет назад в регулярном чемпионате КХЛ трижды за 21 секунду забивали магнитогорский "Металлург" и все тот же "Трактор". Но разница в том, что здесь отличились сразу два коллектива.

Чуть ранее чемпион КХЛ проиграл первый матч в четвертьфинале Кубка Гагарина-2025.