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Спорт

Три пауэрлифтера из Казахстана попались на допинге

Три пауэрлифтера из Казахстана попались на допинге, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 04:40 Фото: pixabay
Три пауэрлифтера, представляющие Казахстан, а именно – Константин Курлаев, Полина Щербина и Арслан Суюншалиев попались за нарушение антидопинговых правил, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, этих спортсменов ждет длительная дисквалификация, после которой вернуться в спорт тяжело.

  • Константин Курлаев: пойман на применении дростанолона 5 октября 2024 года. Срок дисквалификации – три года: 31.10.2024 – 31.10.2027.
  • Полина Щербина: поймана на примирении дростанолона 2 октября 2024 года. Срок дисквалификации – три года: 31.10.2024 – 31.10.2027.
  • Ситуация с Арсланом Суюншалиевым несколько сложнее, так как в его крови обнаружили три препарата – LGD-4033, кломифен, метандиенон. Эти подробности выяснились 1 июня 2024 года. Казахстанец будет отбывать пятилетнюю дисквалификацию: 02.08.2024 – 02.08.2029.

Ранее мы узнали, что казахстанский пауэрлифтер-паралимпиец Давид Дегтярев женился.

Аксинья Титова
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