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Спорт

28-летний чемпион Казахстана по борьбе погиб на заводе в Шымкенте

Адиль Тилектес, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 10:59 Фото: Instagram/adal_adam.kz
На территории одного из предприятий Шымкента погиб 28-летний борец, чемпион и призер Казахстана по вольной и греко-римской борьбе Адил Тилектес, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города уточнили, что по факту гибели проводится досудебное расследование.

Предварительно установлено, что мужчина получил смертельную травму в результате поражения электрическим током во время проведения работ.

"В настоящее время идут необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Шымкента

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.

Как гласит публикация издания Sportbugin.kz, казахстанец работал на заводе по производству кафеля. "Во время работы он случайно коснулся электрического провода, после удара током упал с высоты. Прибывшим медикам спасти его не удалось", – говорится в дополнительной части.

Адил Тилектес выступал на республиканских и международных соревнованиях среди спортсменов с нарушениями слуха. Его главные спортивные достижения: в 2018 году на II Спартакиаде РК в Актобе завоевал золотую медаль по греко-римской борьбе в весовой категории до 55 кг. Уже в 2019 году в Костанае занял первое место на командном чемпионате Казахстана среди взрослых в весовой категории до 60 кг.

8 июня 2026 года в Караганде после страшного дорожно-транспортного происшествия скончался известный 30-летний футзалист команды Elim-ai Kokshetau и тренер детского футбольного клуба "Скаут" Илья Буртовой.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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