Казахстанские хоккеисты пропустили восемь шайб от Швеции

В Оттаве (Канада) сборная Казахстана по хоккею в стартовом матче группового турнира молодежного чемпионата мира-2025 проиграла команде Швеции со счетом 1:8, сообщает Zakon.kz.

Единственную шайбу в составе казахстанцев забил Артур Гросс.

У шведов отлечились Виктор Эклунд, Давид Эдстрём, Линус Эрикссон, Феликс Нильссон, Антон Вальберг (дубль), Оскар Вуоллет и Давид Гранберг.

После этого матча Швеция с 6 очками в двух играх занимает первое место в группе B. Казахстан без очков – на последней строчке.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 28 декабря против Чехии. Начало игры – в 23:00.

Ранее сообщалось, что "Барыс" потерпел поражение в матче с "Сибирью".