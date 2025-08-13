В "Барыс" перешел экс-игрок "Флориды Пантерс" Иэн Маккошен

13 августа казахстанский хоккейный клуб "Барыс" заключил односторонний контракт с американским защитником Иэном Маккошеном, который имеет опыт выступления в НХЛ за команду "Флорида Пантерз", сообщает Zakon.kz.

Контракт с американским хоккеистом рассчитан на один сезон – до 31 мая 2026 года. Большую часть своей профессиональной карьеры Маккошен провел в Северной Америке.

В его активе 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 встречи в АХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в начале прошлого сезона, надев майку клуба "Куньлунь Ред Стар".

За китайский коллектив защитник сыграл 61 матч, где забил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач, при этом заблокировал 90 бросков соперника, плюс провел 113 силовых приемов.

Это второе приобретение "Барыса" перед новым сезоном, чуть ранее был приглашен российский форвард Эмиль Галимов.