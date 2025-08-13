#АЭС в Казахстане
Спорт

В "Барыс" перешел экс-игрок "Флориды Пантерс" Иэн Маккошен

Хоккей Игрок Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 17:40 Фото: Instagram/ian_mccoshen12
13 августа казахстанский хоккейный клуб "Барыс" заключил односторонний контракт с американским защитником Иэном Маккошеном, который имеет опыт выступления в НХЛ за команду "Флорида Пантерз", сообщает Zakon.kz.

Контракт с американским хоккеистом рассчитан на один сезон – до 31 мая 2026 года. Большую часть своей профессиональной карьеры Маккошен провел в Северной Америке.

В его активе 60 матчей в Национальной хоккейной лиге и 244 встречи в АХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Иэн дебютировал в начале прошлого сезона, надев майку клуба "Куньлунь Ред Стар".

За китайский коллектив защитник сыграл 61 матч, где забил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач, при этом заблокировал 90 бросков соперника, плюс провел 113 силовых приемов.

Это второе приобретение "Барыса" перед новым сезоном, чуть ранее был приглашен российский форвард Эмиль Галимов. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
