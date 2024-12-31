Назван лучший хоккеист Казахстана в матче против Словакии на МЧМ-2025
Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Молодежная сборная Казахстана уступила в овертайме команде Словакии (4:5) на проходящем в Канаде чемпионате мира – 2025, сообщает Zakon.kz.
Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признали капитана национальной команды Аслана Жусупбекова.
В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Старыгина сыграют против Швейцарии. Матч состоится 31 декабря в 22:00.
Ранее в матче КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Барысом" (6:0) прошла благотворительная акция "Мишкопад".
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