Назван лучший хоккеист Казахстана в матче против Словакии на МЧМ-2025

Фото: Instagram/kazakhstanhockey

Молодежная сборная Казахстана уступила в овертайме команде Словакии (4:5) на проходящем в Канаде чемпионате мира – 2025, сообщает Zakon.kz.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признали капитана национальной команды Аслана Жусупбекова. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Qazaqstan Hokei Federasiasy (@kazakhstanhockey) В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Старыгина сыграют против Швейцарии. Матч состоится 31 декабря в 22:00. Ранее в матче КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Барысом" (6:0) прошла благотворительная акция "Мишкопад".

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