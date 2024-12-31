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Спорт

Назван лучший хоккеист Казахстана в матче против Словакии на МЧМ-2025

Назван лучший игрок Казахстана в матче против Словакии на МЧМ, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 08:55 Фото: Instagram/kazakhstanhockey
Молодежная сборная Казахстана уступила в овертайме команде Словакии (4:5) на проходящем в Канаде чемпионате мира – 2025, сообщает Zakon.kz.

Лучшим игроком в составе сборной Казахстана признали капитана национальной команды Аслана Жусупбекова. 

В заключительном матче группового этапа подопечные Сергея Старыгина сыграют против Швейцарии. Матч состоится 31 декабря в 22:00.

Ранее в матче КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Барысом" (6:0) прошла благотворительная акция "Мишкопад".

Аксинья Титова
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