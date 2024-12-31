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Спорт

"Челси" проиграл второй матч подряд и потерял место в призовой тройке АПЛ

Футбол Поражение Ипсвич, фото - Новости Zakon.kz от 31.12.2024 12:13 Фото: Instagram/chelseafc
Лондонский футбольный коллектив "Челси" не может выиграть в английском первенстве уже третью игру, потерпев два поражения кряду. За этот промежуток "аристократы" успели отстать от "Ливерпуля" на 10 очков и вылетели из списка тройки лучших команд турнирной таблицы, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 31 декабря команда Энцо Марески уступила на выезде аутсайдеру АПЛ – "Ипсвичу" (0:2) в рамках заключительного 19-го тура.

Это поражение стало вторым подряд для лондонского коллектива. Чуть ранее они уступили "Фулхэму" (1:2) и разошлись миром с "Эвертоном" (0:0).

Данная неудачная серия "синих" отразилась на их положении в рейтинге лучших команд Англии. "Челси" сейчас опустился на четвертую позицию в таблице, накопив 35 очков.

26 декабря ФК "Фулхэм" сумел остановить удачную серию "аристократов" из девяти поединков в английском первенстве. До встречи с "дачниками" команда Марески одержала шесть побед и три игры сыграла вничью.

На старте второй половины сезона 4 января "Челси" сыграет на выезде с "Кристал Пэлас".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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