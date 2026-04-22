Знаменитый лондонский футбольный клуб "Челси" терпит бедствие, теряя драгоценные очки в турнирной таблице АПЛ, вследствие чего команда в ближайшие часы может вылететь из топ-10 текущего сезона, сообщает Zakon.kz.

Минувшей ночью "аристократы" на выезде были разгромлены "Брайтоном" со счетом 3:0 в рамках 34-го тура Премьер-лиги.

Крушение лодки лондонского коллектива началось уже на третьей минуте встречи, когда Ферди Кадыоглу нашел пробоину и открыл счет в этом матче.

Во втором тайме Джек Хиншелвуд и Дэнни Уэлбек полностью "утопили" гостей – 3:0.

В итоге "Челси" потерпел пятое поражение подряд в турнире и при этом не может забить ни одного мяча, чего не случалось в истории команды с 1912 года.

Стоит заметить, что "синие" из последних восьми игр выиграли только одну, потерпев при этом семь поражений.

А наставник "Челси" Лиэм Росеньор после очередной неудачи извинился перед болельщиками команды, которые освистали его и нецензурно выражались.

"Мне больно, потому что подобное не отражает мои принципы и клуба. Это должно измениться, у меня есть свои мысли и ощущения. Дело не во мне, дело в клубе. "Челси" олицетворяет борьбу, волю и решимость. С "Брайтоном" не хватало абсолютно во всех линиях, не увидел профессионализма, очень сложный вечер в моей карьере. Играешь за элитный футбольный клуб – недопустимо, чтобы тебя обвиняли в том, что ты выбросил полотенце". Главный тренер "Челси" Лиэм Росеньор

После разгрома от "Брайтона" команда Росеньора может покинуть топ-10 таблицы АПЛ по итогам 34-го тура.

Пока "Челси" занимает седьмую позицию с активом в 48 очков и в ближайшие часы его могут опередить еще четыре клуба: "Брентфорд" (48), "Борнмут" (48), "Эвертон" (47) и "Сандерленд" (46).

Как уже давно известно, с сентября 2026 года форму "аристократов" наденет лучший снайпер "Кайрата" Дастан Сатпаев.