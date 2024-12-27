"Челси" потерпел первое поражение за последние 10 матчей в АПЛ
Фото: Instagram/fulhamfc
Футбольный клуб "Фулхэм" сумел остановить удачную серию "Челси" из девяти поединков в английском первенстве. До встречи с "дачниками" команда Энцо Марески одержала шесть побед и три игры сыграла в ничью, сообщает Zakon.kz.
Что интересно, "аристократы" уступили у себя дома, ведя по ходу встречи со счетом 1:0. Гости переломили исход матча, забив два решающих гола в самом конце игры.
Спасение "Фулхэму" пришло на 82-й минуте, когда Харри Уилсон ответил на мяч, забитый в самом начале поединка Коулем Палмером.
А Родриго Муниз в овертайме вырвал победу для "белых" – 2:1.
Таким образом, команда Марески проиграла впервые с 20 октября, когда не смогла одолеть "Ливерпуль" (1:2).
Несмотря на эту неудачу, лондонский клуб сейчас идет на второй строчке таблицы английского первенства с багажом в 35 очков.
А рейтинг лучших команд Англии возглавляет "Ливерпуль", который накануне одержал волевую победу над "Лестром" (3:1).
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