#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
515.25
535.91
5.18
Спорт

"Челси" потерпел первое поражение за последние 10 матчей в АПЛ

Футбол Победа Челси, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 12:59 Фото: Instagram/fulhamfc
Футбольный клуб "Фулхэм" сумел остановить удачную серию "Челси" из девяти поединков в английском первенстве. До встречи с "дачниками" команда Энцо Марески одержала шесть побед и три игры сыграла в ничью, сообщает Zakon.kz.

Что интересно, "аристократы" уступили у себя дома, ведя по ходу встречи со счетом 1:0. Гости переломили исход матча, забив два решающих гола в самом конце игры. 

Спасение "Фулхэму" пришло на 82-й минуте, когда Харри Уилсон ответил на мяч, забитый в самом начале поединка Коулем Палмером.

А Родриго Муниз в овертайме вырвал победу для "белых" – 2:1.

Таким образом, команда Марески проиграла впервые с 20 октября, когда не смогла одолеть "Ливерпуль" (1:2).

Несмотря на эту неудачу, лондонский клуб сейчас идет на второй строчке таблицы английского первенства с багажом в 35 очков.

А рейтинг лучших команд Англии возглавляет "Ливерпуль", который накануне одержал волевую победу над "Лестром" (3:1). 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Эвертон" на выезде забрал ценные очки у чемпиона Англии
Спорт
12:00, Сегодня
"Эвертон" на выезде забрал ценные очки у чемпиона Англии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: