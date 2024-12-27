"Челси" потерпел первое поражение за последние 10 матчей в АПЛ

Футбольный клуб "Фулхэм" сумел остановить удачную серию "Челси" из девяти поединков в английском первенстве. До встречи с "дачниками" команда Энцо Марески одержала шесть побед и три игры сыграла в ничью, сообщает Zakon.kz.

Что интересно, "аристократы" уступили у себя дома, ведя по ходу встречи со счетом 1:0. Гости переломили исход матча, забив два решающих гола в самом конце игры.

Спасение "Фулхэму" пришло на 82-й минуте, когда Харри Уилсон ответил на мяч, забитый в самом начале поединка Коулем Палмером.

А Родриго Муниз в овертайме вырвал победу для "белых" – 2:1.

Таким образом, команда Марески проиграла впервые с 20 октября, когда не смогла одолеть "Ливерпуль" (1:2).

Несмотря на эту неудачу, лондонский клуб сейчас идет на второй строчке таблицы английского первенства с багажом в 35 очков.

А рейтинг лучших команд Англии возглавляет "Ливерпуль", который накануне одержал волевую победу над "Лестром" (3:1).