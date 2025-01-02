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Спорт

Немецкая гимнастка обвинила тренеров сборной Германии в насилии

Немецкая гимнастка обвинила тренеров сборной Германии в насилии, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 06:38 Фото: championat
Бронзовый призер чемпионата мира – 2017 по художественной гимнастике немецкая спортсменка Табеа Альт рассказала о применении насилия к ней со стороны тренеров сборной Германии, сообщает Zakon.kz.

Немецкая федерация гимнастики пообещала начать расследование о физическом и психологическом насилии, выдвинутых 24-летней спортсменкой.

"Моему здоровью намеренно угрожали, игнорируя предписания врачей и заставляя меня заниматься гимнастикой с несколькими переломами (сломанными костями) и отправляя меня на соревнования. Это не единичный случай. Расстройства пищевого поведения, наказания, обезболивающие, угрозы и унижения были обычным делом", – написала гимнастка на своей странице в социальных сетях.

Альт завершила карьеру в 2021 году в 21-летнем возрасте из-за постоянных травм.

Ранее, в ночь на 1 января в Нью-Йорке (США), завершился Чемпионат мира-2024 по шахматам в дисциплине блиц. По результатам этого турнира наша лучшая шахматистка Бибисара Асаубаева не сумела войти в список призеров.

Аксинья Титова
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