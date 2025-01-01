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Спорт

Бибисара Асаубаева подвела итоги года и сделала заявление

Шахматы Итоги Года, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 09:28 Фото: Instagram/bibisarachess
В ночь на 1 января в Нью-Йорке (США) завершился Чемпионат мира-2024 по шахматам в дисциплине блиц. По результатам этого турнира наша лучшая шахматистка Бибисара Асаубаева не сумела войти в список призеров, сообщает Zakon.kz.

За выход в полуфинал американского турнира Асабауева уступила китаянке Лэй Тинцзе со счетом 2,5:1,5, которая далее добралась до финала. Но в решающем матче ЧМ-2024 она проиграла своей соотечественнице – Цзюй Вэньцзюнь.

"Бронзу" мирового первенства увозят российская шахматистка Екатерина Лагно и Рамешбабу Вайшали (Индия). 

После окончания шахматных баталий в США первый номер казахстанской сборной подвела итоги 2024 года.

Таким образом, лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева закончила оба турнира в Нью-Йорке в топ-8. 

Если в соревнованиях по блицу у девушек только одна победительница, то в мужских состязаниях их оказалось двое, россиянин Ян Непомнящий и норвежский шахматист Магнус Карлсен разделили первое место.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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