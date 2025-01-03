#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
525.11
546.74
4.88
Спорт

Американка Байлз признана лучшим спортсменом планеты в 2024 году

Лучший Спортсмен 2024 года , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 21:00 Фото: Instagram/simonebiles
Семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница мировых первенств Симона Байлс объявлена лучшим спортсменом прошедшего года, сообщает Zakon.kz.

27-летняя американская гимнастка Симона Байлс признана лучшим спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.

В 2024-м году лидер женской сборной США завоевала три "золота" и одно "серебро" на летних Олимпийских играх в Париже.

"Самая титулованная гимнастка всех времен, и дело не только в ошеломляющем количестве медалей. Байлз изменила лицо гимнастики, вызвала масштабные перемены в спорте, а в этом году увенчала все это своим поразительным камбэком".Заявление Sports Illustrated. 

За всю свою карьеру Симона Байлз заработала в общей сложности 11 наград с Олимпийских игр: семь золотых, две серебряных и две бронзовых. Плюс в ее копилке 30 призов с чемпионатов мира (23/4/3).

Стоит подчеркнуть, что по общему количеству наград с Олимпиад и мировых первенств (41) гимнастка занимает первое место в истории мирового спорта.

Тем временем в первые дни нового дня казахстанские болельщики хоккея были огорчены новостью из Канады, где наша молодежь покинула элитный дивизион ЧМ-2025, проиграв в утешительном поединке команде Германии (3:4).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
"Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии
Спорт
11:21, Сегодня
"Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии
"Вашингтон" с голом Овечкина по буллитам проиграл "Миннесоте" в НХЛ
Спорт
11:02, Сегодня
"Вашингтон" с голом Овечкина по буллитам проиграл "Миннесоте" в НХЛ
Асу Алмабаев возвращается на ринг
Спорт
07:17, Сегодня
Асу Алмабаев возвращается на ринг
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: