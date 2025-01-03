Американка Байлз признана лучшим спортсменом планеты в 2024 году

Семикратная олимпийская чемпионка и 23-кратная победительница мировых первенств Симона Байлс объявлена лучшим спортсменом прошедшего года, сообщает Zakon.kz.

27-летняя американская гимнастка Симона Байлс признана лучшим спортсменом года по версии журнала Sports Illustrated.

В 2024-м году лидер женской сборной США завоевала три "золота" и одно "серебро" на летних Олимпийских играх в Париже.

"Самая титулованная гимнастка всех времен, и дело не только в ошеломляющем количестве медалей. Байлз изменила лицо гимнастики, вызвала масштабные перемены в спорте, а в этом году увенчала все это своим поразительным камбэком". Заявление Sports Illustrated.

За всю свою карьеру Симона Байлз заработала в общей сложности 11 наград с Олимпийских игр: семь золотых, две серебряных и две бронзовых. Плюс в ее копилке 30 призов с чемпионатов мира (23/4/3).

Стоит подчеркнуть, что по общему количеству наград с Олимпиад и мировых первенств (41) гимнастка занимает первое место в истории мирового спорта.

Тем временем в первые дни нового дня казахстанские болельщики хоккея были огорчены новостью из Канады, где наша молодежь покинула элитный дивизион ЧМ-2025, проиграв в утешительном поединке команде Германии (3:4).

