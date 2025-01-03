Топовый европейский клуб заинтересовался лидером "Астаны"

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался вингером казахстанской "Астаны" Усманом Камара, сообщает Zakon.kz.

Камара придет в качестве замены двух легионеров, которые покинут "Карабах" этой зимой.

Также, по информации Telegram-канала Kazakh football inside, в услугах 26-летнего гвинейца заинтересован и турецкий "Сивасспор".

Контракт Камара с "Астаной" рассчитан до конца 2026-го.

Ранее стало известно, что "Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии.