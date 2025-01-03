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Спорт

Топовый европейский клуб заинтересовался лидером "Астаны"

Топовый европейский клуб заинтересовался лидером &quot;Астаны&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 02:59 Фото: Instagram/sivasspor
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался вингером казахстанской "Астаны" Усманом Камара, сообщает Zakon.kz.

Камара придет в качестве замены двух легионеров, которые покинут "Карабах" этой зимой.

Также, по информации Telegram-канала Kazakh football inside, в услугах 26-летнего гвинейца заинтересован и турецкий "Сивасспор".

Контракт Камара с "Астаной" рассчитан до конца 2026-го.

Ранее стало известно, что "Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии.

Аксинья Титова
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