Топовый европейский клуб заинтересовался лидером "Астаны"
Фото: Instagram/sivasspor
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заинтересовался вингером казахстанской "Астаны" Усманом Камара, сообщает Zakon.kz.
Камара придет в качестве замены двух легионеров, которые покинут "Карабах" этой зимой.
Также, по информации Telegram-канала Kazakh football inside, в услугах 26-летнего гвинейца заинтересован и турецкий "Сивасспор".
Контракт Камара с "Астаной" рассчитан до конца 2026-го.
Ранее стало известно, что "Интер" обыграл "Аталанту" и вышел в финал Суперкубка Италии.
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