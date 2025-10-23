#АЭС в Казахстане
Спорт

"Карабах" не смог сотворить третью сенсацию подряд в Лиге чемпионов

Футбол Поражение Карабаха, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 11:51 Фото: Instagram/FKQarabagh
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" впервые проиграл в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА после двух сенсационных побед на старте турнира, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 23 октября команда Гурбана Гурбанова уступила на выезде испанскому "Атлетику" со счетом 1:3 в рамках игр третьего тура общего этапа текущих состязаний.

В стартовых турах футболисты "Карабаха" одержали две победы подряд. Сначала в гостях нокаутировали португальскую "Бенфику" (3:2), затем у себя дома переиграли датский "Копенгаген" (2:0).

"Поздравляю соперника с очень зрелищным матчем, не хотели проигрывать и боролись до конца. Они играют динамично, на больших скоростях. Несмотря на это, продолжаем борьбу. "Атлетик" способен прессинговать все 90 минут, и мои игроки испытывали большее давление, чем в игре с "Бенфикой". Мы не смогли хорошо завершить матч. В Азербайджане нет такого уровня агрессии, как в Ла Лиге. Наш противник – одна из наиболее быстро атакующих команд, и они заставляют совершать ошибки".Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов

В следующем туре Лиги чемпионов подопечные Гурбанова 5 ноября примут лондонский "Челси"– будущий клуб Дастана Сатпаева.

Сам же 17-летний казахстанский форвард пока выступает в "Кайрате" и 21 октября добыл ничью для своей команды в матче против кипрского "Пафоса".

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
