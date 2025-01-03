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Спорт

29-летний боксер скончался спустя несколько дней после нокаута

29-летний боксер скончался спустя несколько дней после нокаута, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 04:40 Фото: pixabay
Танзанийский боксер Хассан Мгайя, который проиграл своему соотечественнику Полу Элиасу нокаутом, скончался спустя три дня после боя в возрасте 29 лет, сообщает Zakon.kz.

Это случилось 27 декабря в Дар-эс-Саламе. Мгайя проиграл нокаутом соотечественнику Полу Элиасу в пятом раунде поединка в легком весе.

29-летний боксер скончался спустя несколько дней после нокаута, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 04:40

Фото: Bongo Boxing Safari/YouTube

Погибший пропустил несколько ударов в голову и при падении прикусил язык, который запал ему в горло. После боя боксера доставили в больницу, где он и скончался.

"Танзанийский профессиональный боксер Хассан Мгайя скончался 30 декабря 2024 года от травм, полученных в результате нокаута 27 декабря. Вся семья WBC и президент Маурисио Сулейман выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям нашего любимого чемпиона", – сообщается на сайте Всемирного боксёрского совета (WBC).

29-летний Мгайя на профессиональном ринге провел девять поединков. Он одержал три победы, потерпел четыре поражения и два поединка завершил вничью.

Ранее стало известно, что непобежденного российского бойца UFC дисквалифицировали за допинг.

Аксинья Титова
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