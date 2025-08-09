#АЭС в Казахстане
Спорт

Японский боксер погиб спустя несколько дней после боя на ринге

боксер погиб в результате травм, полученных на ринге, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2025 20:44 Фото: pixabay
Боксер из Японии Сигэтоси Котари умер на 29-м году жизни после травм, полученных 2 августа в бою против своего соотечественника Ямато Хата, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NHK, поединок состоял из 12 раундов и закончился ничьей.

"Вскоре после матча Котари, находясь в медкабинете, пожаловался на головную боль и был доставлен в больницу в Токио без сознания", – говорится в сообщении.

После боя спортсмена в срочном порядке госпитализировали для проведения экстренной операции на головном мозге. В ходе хирургических процедур ему удаляли субдуральную гематому. Уточняется, что смерть наступила 8 августа около 23:00 по местному времени (20:00 по времени Астаны).

За профессиональную карьеру Котари принял участие в 12 боях, в которых одержал восемь побед. Два боя он проиграл и еще два закончил вничью.

Ранее сообщалось, что скончался российский актер Иван Краско.

Елена Беляева
Елена Беляева
