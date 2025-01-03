Асу Алмабаев возвращается на ринг

Команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC объявила о возвращении спортсмена на ринг, сообщает Zakon.kz.

По данным команды бойца, новый бой Алмасбаева состоится в марте. Он пройдет в рамках турнира UFC Vegas 103 в Лас-Вегасе. Соперником неутомимого казахстанца станет бывший претендент на титул Стив Эрцег (12-3, 3-2 UFC) из Австралии.

Свой предыдущий бой "Зульфикар" провел в октябре, в нем он победил единогласным решением судей бразильца Матеуса Николау.

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