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Спорт

Асу Алмабаев возвращается на ринг

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 07:17 Фото: Instagram/asu_zulfikar57
Команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC объявила о возвращении спортсмена на ринг, сообщает Zakon.kz.

По данным команды бойца, новый бой Алмасбаева состоится в марте. Он пройдет в рамках турнира UFC Vegas 103 в Лас-Вегасе. Соперником неутомимого казахстанца станет бывший претендент на титул Стив Эрцег (12-3, 3-2 UFC) из Австралии.

Свой предыдущий бой "Зульфикар" провел в октябре, в нем он победил единогласным решением судей бразильца Матеуса Николау.

А вот уроженка города Абай Карагандинской области именитая боксер Наталья Рагозина поделилась семейной радостью.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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