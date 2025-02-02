#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Спорт

Бивол и Бетербиев: вышел трейлер реванша

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 07:50 Фото: Instagram/worldofboxingpromotions
Опубликован трейлер предстоящего реванша между Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом в полутяжелой весовой категории Артуром Бетербиевым, сообщает Zakon.kz.

Роликом поделился председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своем YouTube-канале.

Бетербиев и Бивол в первый раз встретились на ринге в октябре 2024 года в Саудовской Аравии. Их поединок возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде. Этот бой решением судей выиграл Артур и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. А 22 февраля там же, в Эр-Рияде, на вечере бокса Артур Бетербиев будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против Дмитрия Бивола.

А другой российский спортсмен боевых искусств Шара Буллет проиграл 1 февраля Майклу Пейджу. А ведь поддержать россиянина пришел сам Криштиану Роналду.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Овечкин забил 877-ю шайбу в битве лидеров НХЛ
Спорт
08:30, Сегодня
Овечкин забил 877-ю шайбу в битве лидеров НХЛ
Сборная Казахстана по керлингу прибыла в Харбин
Спорт
06:06, Сегодня
Сборная Казахстана по керлингу прибыла в Харбин
У силача из Семея Закира Найманбаева украли памятный сувенир
Спорт
04:00, 02 февраля 2025
У силача из Семея Закира Найманбаева украли памятный сувенир
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: