Бивол и Бетербиев: вышел трейлер реванша

Опубликован трейлер предстоящего реванша между Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом в полутяжелой весовой категории Артуром Бетербиевым, сообщает Zakon.kz.

Роликом поделился председатель главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх на своем YouTube-канале.

Бетербиев и Бивол в первый раз встретились на ринге в октябре 2024 года в Саудовской Аравии. Их поединок возглавил боксерское шоу в Эр-Рияде. Этот бой решением судей выиграл Артур и завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. А 22 февраля там же, в Эр-Рияде, на вечере бокса Артур Бетербиев будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе против Дмитрия Бивола.

А другой российский спортсмен боевых искусств Шара Буллет проиграл 1 февраля Майклу Пейджу. А ведь поддержать россиянина пришел сам Криштиану Роналду.