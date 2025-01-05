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Спорт

Месси не смог получить Президентскую награду от Джо Байдена

Футбол Отсутствие Награды, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 15:21 Фото: Instagram/leomessi
Знаменитый аргентинский футболист, капитан команды "Интер Майами" Лионель Месси отсутствовал на официальной церемонии вручения Президентской медали Свободы в Белом доме, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, 4 января президент США Джо Байден наградил медалью Свободы ряд известных личностей из мира политики, спорта и других отраслей, которые внесли вклад в безопасность или национальные интересы страны, культуру и т.д. 

Это одна из двух высших американских наград для гражданских лиц, которой в этот раз удостоились два спортсмена – Лионель Месси и баскетболист Мэджик Джонсон.

"Для меня большая честь быть удостоенным такого признания. Это огромная привилегия и я глубоко за нее благодарен. К сожалению, у меня есть предварительный договор, и я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме. Однако я хочу сказать, что искренне ценю этот жест". Лионель Месси

Лидер "Интер Майами" не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме из-за нестыковок со своим графиком.

В свою очередь экс-баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Джонсон успел получить свою награду.

Кроме спортсменов, в список избранных вошли актеры Майкл Джей Фокс и Дензел Вашингтон, модельер Ральф Лорен, главный редактор Vogue Анна Винтур и другие.

Между тем американская гимнастка Симона Байлз была признана лучшим спортсменом планеты в 2024 году.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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