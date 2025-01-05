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Спорт

Чемпион КПЛ-2024 начал подготовку к новому сезону

Футбол Начало 2 Сбора, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 17:50 Фото: Instagram/f.c.kairat
5 января алматинский футбольный клуб "Кайрат" открыл первый этап учебно-тренировочных сборов на своей базе. Действующий чемпион Казахстана собрал всех футболистов, которые сейчас числятся в составе команды, сообщает Zakon.kz.

Игроки поэтапно вернутся к тренировочному процессу после отпуска, сосредоточившись на наборе оптимальной физической формы и подготовке к интенсивным нагрузкам.

Второй этап УТС запланирован с 25 января по 15 февраля в Турции. Там алматинский коллектив проведет серию из семи контрольных матчей с соперниками из разных стран:

  • 29.01 – ФК "Борац" (Босния и Герцеговина)
  • 01.02 – "Иберия 1999" (Грузия).
  • 05.02 – "Пари НН" (Россия).
  • 08.02 – "Самгурали" (Грузия).
  • 11.02 – "Динамо" (Махачкала, Россия)
  • 14.02 – "Камаз" (Россия).
  • 14.02 – "Химки" (Россия).
Первый этап сборов "Кайрат" пройдет на базе клуба в Алматы, с 5 по 24 января. 
После турецкого УТС, чемпион КПЛ-2024 продолжит подготовку к матчу за Суперкубок Казахстана.
10 ноября завершилось казахстанское первенство по футболу среди команд Премьер-лиги, где золотые медали спустя три года достались игрокам алматинского "Кайрата".

Они в решающем поединке сумел переиграть на выезде команду "Атырау" со счетом 1:0 в рамках заключительного 26-го тура КПЛ-2024.
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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