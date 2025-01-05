Чемпион КПЛ-2024 начал подготовку к новому сезону

5 января алматинский футбольный клуб "Кайрат" открыл первый этап учебно-тренировочных сборов на своей базе. Действующий чемпион Казахстана собрал всех футболистов, которые сейчас числятся в составе команды, сообщает Zakon.kz.

Игроки поэтапно вернутся к тренировочному процессу после отпуска, сосредоточившись на наборе оптимальной физической формы и подготовке к интенсивным нагрузкам.





Второй этап УТС запланирован с 25 января по 15 февраля в Турции. Там алматинский коллектив проведет серию из семи контрольных матчей с соперниками из разных стран:





29.01 – ФК "Борац" (Босния и Герцеговина)

01.02 – "Иберия 1999" (Грузия).

05.02 – "Пари НН" (Россия).

08.02 – "Самгурали" (Грузия).

11.02 – "Динамо" (Махачкала, Россия)

14.02 – "Камаз" (Россия).

14.02 – "Химки" (Россия).

Первый этап сборов "Кайрат" пройдет на базе клуба в Алматы, с 5 по 24 января.

После турецкого УТС, чемпион КПЛ-2024 продолжит подготовку к матчу за Суперкубок Казахстана.

10 ноября завершилось казахстанское первенство по футболу среди команд Премьер-лиги, где золотые медали спустя три года достались игрокам алматинского "Кайрата".





Они в решающем поединке сумел переиграть на выезде команду "Атырау" со счетом 1:0 в рамках заключительного 26-го тура КПЛ-2024.

