"Главное, победить Нурмагомедова": ирландский боец выступил с заявлением

Ирландский боец ММА Пол Хьюз считает, что для него важнее победить действующего обладателя чемпионского титула Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sports Rush, для спортсмена это приоритетнее, чем стать чемпионом организации.

"Что ж, кто-то из Нурмагомедовых уже проигрывал или нет? Нет, это хороший вопрос. Поэтому для меня важнее победить Усмана, чем взять пояс. Титул будет приятным маленьким дополнением, но победить Нурмагомедова – это шанс изменить мою жизнь", – сказал Пол Хьюз.

Поединок между Нурмагомедовым и Хьюзом состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Ранее боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, показал своим фанатам, как готовится к реваншу с Артуром Биртибаевым.