#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
526.11
542.31
4.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-5°
$
526.11
542.31
4.76
Спорт

"Главное, победить Нурмагомедова": ирландский боец выступил с заявлением

&quot;Главное, победить Нурмагомедова&quot;: ирландский боец выступил с заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 06:10 Фото: Instagram/usman_nurmagomedov
Ирландский боец ММА Пол Хьюз считает, что для него важнее победить действующего обладателя чемпионского титула Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова, сообщает Zakon.kz.

По информации The Sports Rush, для спортсмена это приоритетнее, чем стать чемпионом организации.

"Что ж, кто-то из Нурмагомедовых уже проигрывал или нет? Нет, это хороший вопрос. Поэтому для меня важнее победить Усмана, чем взять пояс. Титул будет приятным маленьким дополнением, но победить Нурмагомедова – это шанс изменить мою жизнь", – сказал Пол Хьюз.

Поединок между Нурмагомедовым и Хьюзом состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Ранее боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, показал своим фанатам, как готовится к реваншу с Артуром Биртибаевым.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Легенда казахстанского хоккея сентиментально покинул "Барыс"
Спорт
03:59, 06 января 2025
Легенда казахстанского хоккея сентиментально покинул "Барыс"
Казахстанский олимпиец сыграл в полуфинале Кубка Германии
Спорт
03:35, 06 января 2025
Казахстанский олимпиец сыграл в полуфинале Кубка Германии
Чемпион КПЛ-2024 начал подготовку к новому сезону
Спорт
17:50, 05 января 2025
Чемпион КПЛ-2024 начал подготовку к новому сезону
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: