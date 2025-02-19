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Спорт

Белал Мухаммад поделился тайной насчет Хабиба Нурмагомедова

Белал Мухаммад признался, что ему сказал Хабиб Нурмагомедов после победы над Леоном Эдвардсом, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 08:53 Фото: Instagram/bullyb170
Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе, американский боец палестинского происхождения Белал Мухаммад признался, что ему сказал Хабиб Нурмагомедов после победы над Леоном Эдвардсом, сообщает Zakon.kz.

Белал Мухаммад признался, что ему сказал Хабиб Нурмагомедов после победы над Леоном Эдвардсом

По информации портала Low Kick MMA, Белал рассказал о словах Нурмагомедова после того, как он завоевал чемпионский пояс UFC.

"Первое, что мне сказал Хабиб после победы над Леоном, было примерно следующим: "Теперь ты должен тренироваться в два раза усерднее, потому что теперь у тебя на спине мишень. Все смотрят только на тебя и пытаются найти твои слабые места. Так что ты должен продолжать работать и развиваться", – рассказал Мухаммад.

В июле прошлого года Белал победил Леона Эдвардса и стал чемпионом UFC в полусреднем весе. Вероятно, что первую защиту титула он проведет против казахстанца Шавката Рахмонова.

Ранее сбежавший от Рахмонова африканец дал прогноз на поединок Чимаева за титул.

Аксинья Титова
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