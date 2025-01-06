Призеры 2024 года по грэпплингу и ММА встретились с акимом Павлодара

5 января Хасар Хабылбеков поздравил спортсменов, показавших результаты на мировой арене по грэпплингу и ММА в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

В числе спортсменов, прославивших свой город:

Сарсен Жетибаев, чемпион Мира по грэпплингу;

Нурбек Сатыбалды, бронзовый призер чемпионата Мира по грэпплингу;

Адиль Сулейменов, бронзовый призер чемпионата Мира 2024 и обладатель мирового пояса Номад ММА лиги Легион;

Заирбек Абылкадыров, тренер высшего уровня квалификации высшей категории по грэпплингу. Мастер спорта по грэпплингу.

Со слов градоначальника, павлодарские спортсмены доказали, что возможности не имеют границ и каждый любитель спорта может стать примером для молодых.

"Гордимся вами и ждем новых побед!" – оптимистично завершил свой пост аким Павлодара.

Учитывая, что спортсмены тренируются без выходных, победы в новом году им точно обеспечены.

А команда казахстанского бойца наилегчайшего веса UFC Асу Алмабаева объявила о возвращении спортсмена на ринг.