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Спорт

Официально: известен полный список казахстанцев на Всемирную Универсиаду-2025

Список Казахстан Универсиада-2025, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 09:42 Фото: Instagram/qaz_team_official
13 января в итальянском Милане стартует XXXII Всемирная зимняя Универсиада, где примут участие и 103 представителя сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МТС РК, наши атлеты-студенты выступят в Италии по 10-ти видам спорта: биатлон, шорт-трек, лыжные гонки, фигурное катание, зимнее спортивное ориентирование, фристайл, горнолыжный спорт, а также в мужском, женском хоккее и пара лыжных гонках, которые впервые вошли в программу соревнований.

Торжественная церемония открытия зимних студенческих Игр состоится 13 января в Inalpi Arena (Турин), начало – в 23:30 по казахстанскому времени. Закрытие запланировано на 23 января в 23:00.

В соответствии с расписанием Международной университетской спортивной федерации (FISU) соревнования по некоторым видам спорта начнутся уже 11 января.

Универсиада сборная РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 09:42

Фото: Instagram/torino2025_fisugames

Самый лучший результат студенческая сборная Казахстана показала на домашней Универсиаде-2017 в Алматы. Мы тогда заняли второе место в общем медальном зачете с активом в 36 медалей (11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых).

На соревнования в Италии представительница казахстанской команды по фристайл-могулу Анастасия Городко поедет в качестве серебряного призера юниорского чемпионата мира-2025, который прошел накануне в Алматы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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