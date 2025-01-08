Баскетболист "Атланты" Янг принес победу команде броском с 15-ти метров

Утром 8 января в матче НБА между "Ютой" и "Атлантой" был произведен шедевральный бросок с расстояния 15-ти метров, который совершил игрок гостевой команды Трей Янг, сообщает Zakon.kz.

Разыгрывающий "Атланты Хоукс" в выездном поединке с "Ютой Джаз" исполнил победный бросок с финальной сиреной. Невероятный полет мяча был выполнен с половины площадки гостевой команды, с расстояния 15-ти метров.

Автор победного броска Янг удачно положил баскетбольный снаряд, когда на табло горели цифры 121:121. В итоге "Атланта" отпраздновала успех – 124:121 и поднялась на седьмое место в таблице Восточной конференции НБА.

Сам же герой встречи Трей Янг набрал 24 очка и сделал 20 передач.

Феноменальный бросок Янга стал не просто эффектным завершением игры, но и вошел в историю НБА. Защитник "Атланты" признан шестым баскетболистом Лиги по дальности победных бросков с сиреной.

Аналогичный поступок совершил полтора месяца назад один из фанатов, который неожиданным броском выиграл пять миллионов тенге в перерыве матча НБА.

