"Леганес" сенсационно прервал рекордную серию "Атлетико" из 15-ти побед

Лидер испанского футбольного чемпионата, мадридский "Атлетико", после рекордных 15 побед кряду не смог одолеть скромный "Леганес", проиграв 15-ой команде турнирной таблицы Ла Лиги со счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

18 января подопечные Диего Симеоне проиграли в гостях "Леганесу" (0:1) в рамках 20-го тура испанского первенства.

Успех хозяевам поля принес единственный гол защитника Матии Настасича, который отличился в начале второго тайма. Тем самым сербский футболист прервал 15-матчевую победную серию "матрасников".

Стоит отметить, что нападающий гостей Антуан Гризманн не смог реализовать пенальти на последних секундах данного поединка.

Несмотря на это поражение команда Симеоне все еще стоит во главе турнирной таблицы испанского чемпионата с активом в 44 очка. Позади него "Реал" (43) и "Барселона" (38).

12 января "Атлетико" с рекордным достижением выиграл первый круг Ла Лиги.