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Голевой пас Месси принес стартовую победу "Интер Майами" в Кубке МЛС

Футбол Победа Месси, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 09:08 Фото: Instagram/intermiamicf
Утром 26 октября в Форт-Лодердейле (США) прошел первый матч плей-офф МЛС, где на стадии 1/8 финала встречались "Интер Майами" и "Атланта Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

В этом противостоянии успех сопутствовал хозяевам поля, которые выиграли стартовый матч со счетом 2:1.

Местные болельщики уже радовались на второй минуте игры, когда первый гол в этом матче забил уругвайский форвард Луис Суарес.

Перед уходом на перерыв грузинский футболист гостевой команды Саба Лобжанидзе восстановил равновесие.

Во втором тайме клуб из Флориды все же сумел добиться успеха. Жорди Альба с передачи аргентинца Лионеля Месси дальним красивым ударом порадовал весь стадион – 2:1.

Вторая игра между этими коллективами в рамках Кубка МЛС состоится 3 ноября на поле "Атланты".

Перед встречей с "Юнайтед" Лионель Месси возглавил список лучших бомбардиров в истории футбольного клуба "Интер Майами" с активом в 33 гола.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" улучшил достижение эквадорца Леонардо Кампану, у которого 32 взятия ворот.

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