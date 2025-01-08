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Спорт

Дешам хочет покинуть пост главного тренера Франции по футболу

Футбол Уход Франция, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 12:51 Фото: Instagram/equipedefrance
Наставник французской футбольной сборной Дидье Дешам планирует расстаться со своей должностью после окончания мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как информирует L’Equipe, 8 января рулевой французской команды официально должен объявить, что покинет свой пост после ЧМ-2026.

56-летний Дидье Дешам возглавляет сборную Франции на протяжении последних 13 лет. Под его руководством "трехцветные" выиграли ЧМ-2018 и Лигу наций-2021.

Также подопечные Дешама стали серебряными призерами Евро-2016 и последнего мундиаля в Катаре.

Летом 2024 года Дидье Дешам достиг рубежа в "100 побед" после 154 матчей в качестве главного тренера сборной Франции. 

На Евро-2024 в Германии французская дружина дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионам – Испании (1:2).

ЧМ-2026 по футболу пройдет на территории трех государств: США, Канада и Мексика. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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