Дешам хочет покинуть пост главного тренера Франции по футболу

Наставник французской футбольной сборной Дидье Дешам планирует расстаться со своей должностью после окончания мирового первенства 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как информирует L’Equipe, 8 января рулевой французской команды официально должен объявить, что покинет свой пост после ЧМ-2026.

56-летний Дидье Дешам возглавляет сборную Франции на протяжении последних 13 лет. Под его руководством "трехцветные" выиграли ЧМ-2018 и Лигу наций-2021.

Также подопечные Дешама стали серебряными призерами Евро-2016 и последнего мундиаля в Катаре.

Летом 2024 года Дидье Дешам достиг рубежа в "100 побед" после 154 матчей в качестве главного тренера сборной Франции.

На Евро-2024 в Германии французская дружина дошла до полуфинала, где проиграла будущим чемпионам – Испании (1:2).

ЧМ-2026 по футболу пройдет на территории трех государств: США, Канада и Мексика.