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Спорт

Ямаль спародировал Мбаппе после гола в полуфинале Суперкубка Испании

Футбол Пародия Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 15:12 Фото: Instagram/fcbarcelona
В ночь на 9 января вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль забил один из голов своей команды в матче 1/2 финала Суперкубка Испании. Радость от своего гола в ворота "Атлетика" он отпраздновал в стиле француза Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

Молодой футболист "блауграны" забил победный гол в ворота "Атлетика" на 52-й минуте полуфинала Суперкубка Испании – 2:0. А перед ним отличился его напарник по команде Гави.

Ямаль отпраздновал свой забитый мяч в стиле представителя "Реала" Килиана Мбаппе, скрестив руки на груди. 

Футбол Пародия Ямаля, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 15:12

Фото: Instagram/realmadrid

Гол в ворота "Атлетика" стал для Ямаля седьмым в нынешнем сезоне. Помимо этого у Ламина 11 результативных передач. 

К этому моменту 17-летнее дарование "Барселоны" входит в тройку самых дорогостоящих футболистов планеты. Его трансферная стоимость на рынке оценивается в 180 млн евро. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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