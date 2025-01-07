Дубль турецкого таланта Гюлера принес победу "Реалу" в Кубке Испании

В ночь на 7 января мадридский "Реал" на стадии 1/16 финала Кубка Испании разгромил "Депортива Минера" (5:0), где главной звездой стал турецкий футболист Арда Гюлер, который дважды поразил ворота соперника, сообщает Zakon.kz.

19-летний хавбек "сливочных" стал автором двух мячей в гостевом поединке с "Депортива Минера" на стадионе "Картагонова".

Здесь нужно заметить, что турецкий талант в трех последних играх за "Реал" забил три гола и отдал два результативных ассиста.

Кубковую победу "Галактикосу" также обеспечили голы в исполнении Вальверде, Камавинга и Модрича.

К этому часу королевский клуб довел свою серию беспроигрышных матчей до семи игр во всех турнирах – шесть побед и одна ничья.

"Попросил молодежь продемонстрировать свои качества. Они молоды, и для них это хороший опыт. Все время наблюдаем за ними. Атмосфера была очень приятной для игроков, после матча они остались, чтобы подписать футболки болельщиков, с этой точки зрения это был хороший матч. Очевидно, наш класс выше и мы смогли сохранить мотивацию и приверженность". Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

Успех с "Депортиво Минерой" стал хорошей подготовкой для "Реала" перед следующим важным поединком.

А дальше команда Карло Анчелотти в ночь на 10 января сразится с "Мальоркой" в полуфинале Суперкубка Испании.

На днях мадридский коллектив обыграл "Валенсию" и возглавил таблицу Ла Лиги.