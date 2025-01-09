#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
527.23
544.05
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
527.23
544.05
5.05
Спорт

18-летний шведский талант остановил беспроигрышную серию "Ливерпуля"

Футбол Гол Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 10:59 Фото: Instagram/SPURSOFFICIAL
Лидер сезона в АПЛ и Лиге чемпионов клуб "Ливерпуль" все-таки познал горечь поражения впервые за последние четыре месяца. "Красные" на выезде уступили "Тоттенхэму" (0:1) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 9 января команду Арне Слота огорчил шведский хавбек "шпор" Лукас Бергвалль, который сумел найти брешь в обороне гостей. 

18-летний полузащитник принес домашнюю победу "Тоттенхэму" на 86-й минуте встречи – 1:0. Стоит заметить, для шведского игрока это первый гол в составе лондонской команды. 

Это первое поражение "мерсисайдцев", начиная с 14 сентября 2024 года. Они не проигрывали на протяжении 24 игр подряд, 20 побед и четыре ничьи. 

"Мы не любим проигрывать, но здесь есть положительный момент. Можно уступить, когда есть ответный матч. Это была игра, в которой обе команды хотели высоко прессинговать. Наша игра понравилась мне немного больше, чем предыдущая, она была совершенно другой. Безусловно, играли достаточно хорошо, чтобы добиться результата, но все же проиграли".Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Ответная встреча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" пройдет на "Энфилде" в ночь на 7 февраля.

Как известно, днем ранее в первом полуфинале Кубка английской лиги "Арсенал" дома проиграл "Ньюкаслу" (0:2). В этом матче "канониры" прервали свою беспроигрышную серию из 14-ти матчей.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Поделиться новостью
Читайте также
Ямаль и Гави вывели "Барселону" в финал Суперкубка Испании
Спорт
10:07, Сегодня
Ямаль и Гави вывели "Барселону" в финал Суперкубка Испании
Дубль Дюбуа принес "Вашингтону" тяжелую победу в матче НХЛ
Спорт
09:31, Сегодня
Дубль Дюбуа принес "Вашингтону" тяжелую победу в матче НХЛ
Чемпион UFC намерен победить брата Хабиба Нурмагомедова в новом бою
Спорт
06:30, Сегодня
Чемпион UFC намерен победить брата Хабиба Нурмагомедова в новом бою
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: