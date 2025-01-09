18-летний шведский талант остановил беспроигрышную серию "Ливерпуля"

Лидер сезона в АПЛ и Лиге чемпионов клуб "Ливерпуль" все-таки познал горечь поражения впервые за последние четыре месяца. "Красные" на выезде уступили "Тоттенхэму" (0:1) в первом матче полуфинала Кубка английской лиги, сообщает Zakon.kz.

В ночь на 9 января команду Арне Слота огорчил шведский хавбек "шпор" Лукас Бергвалль, который сумел найти брешь в обороне гостей.

18-летний полузащитник принес домашнюю победу "Тоттенхэму" на 86-й минуте встречи – 1:0. Стоит заметить, для шведского игрока это первый гол в составе лондонской команды.

Это первое поражение "мерсисайдцев", начиная с 14 сентября 2024 года. Они не проигрывали на протяжении 24 игр подряд, 20 побед и четыре ничьи.

"Мы не любим проигрывать, но здесь есть положительный момент. Можно уступить, когда есть ответный матч. Это была игра, в которой обе команды хотели высоко прессинговать. Наша игра понравилась мне немного больше, чем предыдущая, она была совершенно другой. Безусловно, играли достаточно хорошо, чтобы добиться результата, но все же проиграли". Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Ответная встреча между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" пройдет на "Энфилде" в ночь на 7 февраля.

Как известно, днем ранее в первом полуфинале Кубка английской лиги "Арсенал" дома проиграл "Ньюкаслу" (0:2). В этом матче "канониры" прервали свою беспроигрышную серию из 14-ти матчей.