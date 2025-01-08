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Спорт

"Арсенал" проиграл "Ньюкаслу" и прервал беспроигрышную серию из 14 игр

Футбол Поражение Арсенала, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 10:33 Фото: Instagram/nufc
В ночь на 8 января лондонский футбольный клуб "Арсенал" уступил впервые за 14 матчей. "Пушкари" не смогли одолеть "Ньюкасл" в полуфинале Кубка лиги и прервали серию положительных игр из девяти побед и четырех ничьих, сообщает Zakon.kz.

"Ньюкасл" сделал хороший шаг к выходу в финал Кубка Лиги, выиграв первый полуфинальный матч у "Арсенала" на выезде со счетом 2:0.

Счет на 37-й минуте открыл Александер Исак, а в начале второго тайма гости удвоили преимущество, благодаря Энтони Гордону.

Гостевая победа позволяет "сорокам" с оптимизмом смотреть на ответную встречу в "Сент-Джеймс Парк", который запланирован на 5 февраля. Перевес в два гола на поле соперника является серьезной заявкой для команды Эдди Хау на выход в финал престижного турнира.

В ночь на 9 января во втором полуфинале Кубка английской лиги "Ливерпуль" проведет выездной поединок с "Тоттенхэмом".

Стоит подчеркнуть, что "красные" сейчас идут на серии из 24-х матчей подряд без поражения.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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