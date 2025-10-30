#АЭС в Казахстане
Спорт

"Ливерпуль" проиграл шестой матч за месяц и вылетел из Кубка Англии

Футбол Вылет Кубок Англии, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2025 14:46 Фото: Instagram/liverpoolfc
Действующий чемпион Англии клуб "Ливерпуль" поймал серию неудачных игр. В ночь на 30 октября "красные" потерпели шестое поражение за последний месяц, уступив дома "Кристал Пэласу" в рамках 1/8 финала Кубка страны со счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.

Кубковая встреча прошла на "Энфилде", где хозяева поля получили в свои ворота три мяча, авторами которых стали Исмаила Сарр (дубль) и Ереми Пино.

В итоге "Ливерпуль" потерпел неудачу в шести из семи последних матчей, начиная с 27 сентября. За этот период "мерсисайдцы" обыграли только немецкий "Айнтрахт", в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

С такими показателями команда Арне Слота стала самой худшей среди представителей топ-лиг.

«Нет оправданий такому количеству поражений. Нам приходилось играть раз в три дня, в том числе после тяжелых матчей в Европе. Тем более впереди еще очень важные встречи. В Кубке дал отдохнуть только тем, кто в основном играл на прошлой неделе, плюс есть ряд травм. Учитывая предстоящую неделю, такой выбор казался оптимальным. Наш состав, вероятно, не такой глубокий, как думают люди".Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот

Дальше подопечных Слота ждут "Астон Вилла" (1 ноября), "Реал" (5 ноября) и "Манчестер Сити" (9 ноября).

20 октября чемпион АПЛ в принципиальном матче дома проиграли "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
