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Спорт

Ди Мария стал главной звездой полуфинала Кубка португальской лиги

Футбол Дубль Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 12:04 Фото: Instagram/slbenfica
В ночь на 9 января знаменитый аргентинский футболист португальской "Бенфики" Анхель ди Мария оформил дубль за 10 минут матча против "Браги" в рамках 1/2 финала Кубка лиги. 36-летний полузащитник был признан ценным игроком этой встречи, сообщает Zakon.kz.

Экс-лидер сборной Аргентины, ныне звезда "Бенфики" Ди Мария, забил два мяча в ворота "Браги" в первом тайме прошедшего поединка, который в итоге завершился разгромом соперника – 3:0.

Анхель открыл счет на 27-й минуте встречи, а на 37-й поставил окончательную точку в этом кубковом противостоянии. 

Для аргентинца эти голы стали 12-м и 13-м в текущем сезоне. После матча с "Брагой", хавбек "Бенфики" получил приз самого ценного игрока встречи.

Стоит подчеркнуть, что между голами Ди Марии отличился испанский защитник – Альваро Фернандес.

Теперь в финале Кубка португальской лиги, "Бенфика" 11 января встретится со "Спортингом".

"Львы" накануне в первом полуфинале переиграли "Порту" (1:0) благодаря голу лучшего снайпера 2024 года – Виктора Дьокереша.

Таким образом, два лиссабонских клуба разыграют титул в очном матче 20-й раз в истории португальского футбола.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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