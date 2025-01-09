Ди Мария стал главной звездой полуфинала Кубка португальской лиги

В ночь на 9 января знаменитый аргентинский футболист португальской "Бенфики" Анхель ди Мария оформил дубль за 10 минут матча против "Браги" в рамках 1/2 финала Кубка лиги. 36-летний полузащитник был признан ценным игроком этой встречи, сообщает Zakon.kz.

Экс-лидер сборной Аргентины, ныне звезда "Бенфики" Ди Мария, забил два мяча в ворота "Браги" в первом тайме прошедшего поединка, который в итоге завершился разгромом соперника – 3:0.

Анхель открыл счет на 27-й минуте встречи, а на 37-й поставил окончательную точку в этом кубковом противостоянии.

Для аргентинца эти голы стали 12-м и 13-м в текущем сезоне. После матча с "Брагой", хавбек "Бенфики" получил приз самого ценного игрока встречи.

Стоит подчеркнуть, что между голами Ди Марии отличился испанский защитник – Альваро Фернандес.

Теперь в финале Кубка португальской лиги, "Бенфика" 11 января встретится со "Спортингом".

"Львы" накануне в первом полуфинале переиграли "Порту" (1:0) благодаря голу лучшего снайпера 2024 года – Виктора Дьокереша.

Таким образом, два лиссабонских клуба разыграют титул в очном матче 20-й раз в истории португальского футбола.