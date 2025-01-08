Лучший снайпер 2024 года вывел "Спортинг" в финал Кубка португальской лиги

Известный шведский футболист и главный снайпер планеты 2024 года Виктор Дьокереш стал первой звездой полуфинала Кубка португальской лиги. Нападающий "Спортинга" забил единственный гол в ворота "Порту" (1:0), что позволило его команде выйти в финал турнира, сообщает Zakon.kz.

26-летний форвард лиссабонского "Спортинга" отличился на 56-й минуте полуфинальной встречи Кубка Лиги против "Порту".

Этот гол стал четвертым в активе шведского игрока в двух матчах 2025 года. 4 января Дьокереш оформил хет-трик в ворота "Витория Гимараэша" в рамках португальского чемпионата.

Теперь команда Виктора в финале Кубка португальской лиги сыграет против победителя другого полуфинала, который состоится ночью 9 января, где сразятся "Бенфика" и "Брага".

Что касается самого Дьокереша, то в его активе сейчас 31 гол и 6 передач после 29 матчей текущего сезона за клуб во всех турнирах.

Помимо этого, нападающий в шести играх за сборную Швеции забил 9 мячей и отдал 4 ассиста.

Футболист "Спортинга" в 2024 году стал главным снайпером мира, отличившись 61 раз.