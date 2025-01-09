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Общество

73 казахстанских студента находятся в охваченной пожарами Калифорнии

Казахстанские студенты находятся в охваченной пожарами Калифорнии , фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 02:59 Фото: pixabay
В АО "Центр международных программ" проинформировали, что внимательно следят за ситуацией, связанной с лесными пожарами в штате Калифорния, сообщает Zakon.kz.

В американском штате Калифорния обучаются 73 казахстанских стипендиата, включая 56 студентов, которые отправились учиться по программе "Болашак" и 17 человек по программе "Научная стажировка".

Все они находятся в безопасности и поддерживают связь с кураторами.

"Стипендиаты следуют рекомендациям местных властей и оперативно информируют нас о ситуации. Мы поддерживаем постоянный контакт с университетами и готовы реагировать на любые изменения", – прокомментировали ситуацию в АО "Центр международных программ".

Стипендиатов призвали строго соблюдать меры безопасности.

Ранее казахстанцы рассказали о ситуации в Лос-Анджелесе.

Аксинья Титова
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