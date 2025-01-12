Агутин прокомментировал информацию об угрозе потерять квартиру в Лос-Анджелесе

Фото: Instagram/agutinleonid

Российский певец Леонид Агутин опроверг слухи о том, что он и его супруга Анжелика Варум могут потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе из-за лесных пожаров, сообщает Zakon.kz.

В своем Telegram-канале артист назвал эту информацию фейком.

"Новый год начался с нового фейка", – прокомментировал Агутин и поделился ссылкой на публикацию в фан-сообществе, где утверждается, что пара никогда не владела недвижимостью в Калифорнии. Вместе с тем у артистов действительно есть жилье в другом американском штате – Флориде. Ранее издание "Аргументы и факты" предположило, что квартира стоимостью около 200 миллионов рублей, якобы принадлежащая Агутиным, могла пострадать от пожаров. По информации СМИ, площадь апартаментов составляет 300 квадратных метров, и они расположены на первой линии у Тихого океана. Ранее сообщалось, что Леонид Агутин в Алматы посетил могилу Батырхана Шукенова.



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