Самый оплачиваемый казахстанский футболист пройдет просмотр в бельгийском клубе

18-летний казахстанский нападающий Рауль Аллахвердиев пройдет просмотр в бельгийском "Генте", сообщает Zakon.kz.

Игрок отправится на учебно-тренировочные сборы со столичным "Женисом", откуда позже полетит в Бельгию, где и произойдет просмотр в молодежной команде "Гента" U-21.

Аллахвердиев дебютировал в профессиональном футболе в 15 лет в составе "Жениса".

В 2023 году Рауль вошел в ТОП-50 самых дорогих игроков своего года по версии портала Transfermarkt, заняв 45-е место с оценочной стоимостью 175 тысяч евро. Это лучший показатель среди казахстанских футболистов его возраста.

Ранее 18-летний шведский талант остановил беспроигрышную серию "Ливерпуля".