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Спорт

Самый оплачиваемый казахстанский футболист пройдет просмотр в бельгийском клубе

Самый оплачиваемый казахстанский футболист пройдет просмотр в бельгийском клубе, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 06:40 Фото: официальный сайт ФК "Женис"
18-летний казахстанский нападающий Рауль Аллахвердиев пройдет просмотр в бельгийском "Генте", сообщает Zakon.kz.

Игрок отправится на учебно-тренировочные сборы со столичным "Женисом", откуда позже полетит в Бельгию, где и произойдет просмотр в молодежной команде "Гента" U-21.

Аллахвердиев дебютировал в профессиональном футболе в 15 лет в составе "Жениса".

В 2023 году Рауль вошел в ТОП-50 самых дорогих игроков своего года по версии портала Transfermarkt, заняв 45-е место с оценочной стоимостью 175 тысяч евро. Это лучший показатель среди казахстанских футболистов его возраста.

Ранее 18-летний шведский талант остановил беспроигрышную серию "Ливерпуля".

Аксинья Титова
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