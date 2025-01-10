Определились важные спортивные события Казахстана в 2025 году

В Министерстве туризма и спорта страны выпустили анонс основных спортивных соревнований Казахстана этого года, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ведомства, в этом году Казахстан примет на своей территории соревнования международного уровня, а отечественные спортсмены заявят свое право на победу на ведущих спортивных мировых аренах.

К примеру, сегодня заключительный день Чемпионата мира FIS по фристайлу среди юниоров по фристайлу-могул и фристайл-акробатике, который проходит на курорте Шымбулак в Алматы. На чемпионате представлено 196 комплектов наград в шести видах спорта.

В феврале национальная сборная примет участие в IX Зимних Азиатских играх, которые состоятся в Харбине, Китай. Ожидается, что 139 отечественных спортсменов выступят в различных дисциплинах, включая:

биатлон;

хоккей с шайбой;

фигурное катание;

шорт-трек.

Всего континентальное первенство объединит более тысячи атлетов из 32 стран.

В текущем году, наши спортсмены представят страну на II Играх будущего, которые пройдут в ОАЭ. Ранее, по инициативе Главы государства, Казахстан был официально избран местом проведения Phygital Games of the Future 2026 – уникального турнира, объединяющего традиционные виды спорта и киберспорт.

"За право принять это мероприятие соревновались Казахстан, Перу и Чили", – напомнила пресс-служба министерства.

Казахстанские спортсмены также примут участие в ряде значимых международных соревнований. В их числе:

VI Игры исламской солидарности в Эр-Рияде;

III Игры стран СНГ в Баку;

XII Всемирные игры в китайском Чэнду.

Фото: Facebook/islamicsolidaritygames2025

"В общей сложности, в 2025 году запланировано участие Казахстана в более чем 100 спортивных турнирах и состязаниях как международного, так и республиканского уровня". Пресс-служба Министерства туризма и спорта РК

Между тем сейчас в Харбине в тематическом парке "Большой мир льда и снега" проходит международный фестиваль льда и снега.