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Спорт

Харбин: соревнования казахстанцев 8 февраля

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 02:30 Фото: Министерство туризма и спорта РК
В Министерстве туризма и спорта страны представили расписание с выступлениями отечественных спортсменов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы спортивного ведомства, в первый день после официальной церемонии открытия зимних Азиатских игр, казахстанские спортсмены будут представлены в пяти дисциплинах. В их числе:

  • горнолыжный спорт;
  • шорт-трек;
  • лыжные гонки;
  • хоккей с шайбой;
  • конькобежный спорт.

Причем наши хоккеисты встретятся с соперниками из Японии.

Всего же 137 спортсменов из Казахстана будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта. Самыми первыми спортсменами, прибывшими в Харбин, стали керлингисты. А один из спортсменов на следующий день 3 февраля отпраздновал там свой день рождения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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