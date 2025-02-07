Харбин: соревнования казахстанцев 8 февраля

В Министерстве туризма и спорта страны представили расписание с выступлениями отечественных спортсменов, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы спортивного ведомства, в первый день после официальной церемонии открытия зимних Азиатских игр, казахстанские спортсмены будут представлены в пяти дисциплинах. В их числе:

горнолыжный спорт;

шорт-трек;

лыжные гонки;

хоккей с шайбой;

конькобежный спорт.

Причем наши хоккеисты встретятся с соперниками из Японии.

Всего же 137 спортсменов из Казахстана будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта. Самыми первыми спортсменами, прибывшими в Харбин, стали керлингисты. А один из спортсменов на следующий день 3 февраля отпраздновал там свой день рождения.