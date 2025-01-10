Райымкулов добыл историческое "золото" на ЧМ-2025 во фристайл-акробатике

10 января на юниорском чемпионате мира по фристайлу, который проходит на горнолыжном курорте "Шымбулак" в Алматы, Динмухаммед Райымкулов принес Казахстану золотую медаль в фристайл-акробатике, сообщает Zakon.kz.

В финале соревнований казахстанский спортсмен продемонстрировал выдающийся результат, набрав 104,52 балла.

Это "золото" стало историческим, первым для нашей страны на чемпионатах мира среди юниоров в дисциплине фристайл-акробатика.

Серебряная медаль ЧМ-2025 досталась китайскому фристайлисту Юйхэн Яну, который накопил 101,79 балла. На третье место пьедестала почета поднялся еще один спортсмен из Поднебесной – Чжичен Ян (94,82).

Таким образом, по итогам четырех дней мирового первенства в Алматы, в копилке казахстанских молодых атлетов 4 награды: две золотые и две серебряные.

Фото: Instagram/qaz_team_official

В первый день соревнований чуть до "золота" не дотянула Анастасия Городко, которая спустя сутки все-таки добилась чемпионского звания. 9 января серебряных медалей ЧМ-2025 удостоилась наша смешанная пара в лице Дениса Раструбы и Юлии Фиклистовой.